POL-HF: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - 27-Jähriger leicht verletzt

(jd) Am Sonntag (3.9.) ereignete sich um 21.15 Uhr an der Kreuzung Ahmser Straße / Hermannstraße ein Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Frau aus Ostbevern fuhr mit ihrem BMW auf der Hermannstraße aus Richtung Bielefelder Straße kommend. An der Einmündung zur Ahmser Straße beabsichtigte sie dann, ihre Fahrt in Richtung Wiesestraße fortzusetzten und fuhr daher in den Kreuzungsbereich ein. Dort fuhr jedoch zeitgleich ein 27-jähriger Hiddenhauser mit seinem Audi aus Richtung Lockhauser Straße kommend in Richtung Rennstraße. Während des Abbiegevorgangs des BMW versuchte der Hiddenhauser noch, sein Fahrzeug abzubremsen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden. Er wurde durch die Wucht des Aufpralls verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Die 20-Jährige sowie ihr 25-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

