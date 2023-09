Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Herford (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Supermarktes an der Waltgeristraße bemerkte gestern (4.9.), um 18.40 Uhr einen Ladendiebstahl: Zwei Männer betraten zunächst gemeinsam das Geschäft, dann wartete einer der beiden im Eingangsbereich. Der andere ging zu den Verkaufsregalen, nahm einige Packungen Kaffeebohnen an sich und übergab diese dem Wartenden. Ohne die Waren zu bezahlen, flüchteten beide dann über die Mindener Straße in Richtung Innenstadt. Der Mitarbeiter verständigte die Polizei und gab entsprechende Personenbeschreibungen an die Beamten ab. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung trafen die Polizeibeamten die beiden Männer an der Mindener Straße, kurz hinter der Einmündung der Straße Im Großen Vorwerk, an. Bei den Männern handelt es sich um zwei 36-Jährige, von denen einer in Herford gemeldet ist und einer über keinen festen Wohnsitz verfügt. Bei beiden wurden insgesamt 22 Packungen Kaffeebohnen sowie zehn Pakete Pistazien festgestellt. Außerdem führte einer der beiden zwei Messer bei sich, die sichergestellt wurden. Die beiden Tatverdächtigen wurden zur Herforder Wache gebracht, wo beide wegen Fluchtgefahr beziehungsweise wegen Wiederholungsgefahr vorläufig festgenommen wurden.

