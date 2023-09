Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Baustelle an - Abbruchhammer und Palettengabel entwendet

Herford (ots)

(jd) Im Verlauf des Wochenendes kam es an der Füllenbruchstraße zu einem Diebstahl von einer Baustelle. Die Mitarbeiter einer Tief- und Rohrbaufirma bemerkten am Montag (4.9.) gegen 7.20 Uhr, dass ein Abbruchhammer im Wert von rund 10.000 Euro von dem Gelände entwendet wurde. Der Abbruchhammer war an einem Bagger befestigt gewesen. Wenige Minuten später stellten sie dann fest, dass auch eine Palettengabel im Wert von rund 1500 Euro fehlte, diese befand sich in einem Baustellenlager auf dem Gelände. Dieses ist mit Bauzäunen eingefriedet. Eine Schnalle, mit der das Zufahrtstor verschlossen war, befand sich nicht mehr vor Ort. Die Polizei Herford hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die zwischen Freitag, 11.45 Uhr und Montagmorgen im Bereich der Füllenbruchstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden. Hinweise werden unter der 05221/8880 oder auf einer der Wachen entgegengenommen.

