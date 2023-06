Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unbekannter begrapscht 19-Jährige

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter begrapschte am Mittwochmorgen (28.06.2023) am Bahnhof in Marbach am Neckar eine 19 Jahre alte Frau. Die Frau befand sich kurz vor 10.00 Uhr am Bahnsteig des Gleis 2, als der Unbekannte im Vorbeigehen ihre Brust betatschte. Die junge Frau schrie den Täter hierauf an, worauf dieser zu Fuß die Flucht in Richtung der Kirchenweinbergstraße bzw. des Linsenbergwegs ergriff. Der Mann wurde als etwa 35 Jahre alt und circa 175 cm groß sowie schlank beschrieben. Er hat eine Halbglatze. Der verbliebene Haarkranz ist leicht orange. Er trug ein weißes T-Shirt mit einem Aufdruck auf der Rückseite und eine schwarze, kurze Hose. Das Polizeirevier Marbach am Neckar führte unverzüglich Fahndungsmaßnahmen durch, konnte jedoch keinen Verdächtigen mehr feststellen. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de.

