Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Beschilderung im Baustellenbereich bereits mehrfach entfernt

Ludwigsburg (ots)

Derzeit ist in Kirchheim am Neckar im Einmündungsbereich des Bachmühlwegs von der Bundesstraße 27 kommend eine Baustelle eingerichtet, weshalb die Durchfahrt für PKW und Motorräder bis auf Anlieger verboten ist. Die Baustelle ist entsprechend beschildert. Am Montag (26.06.2023) stellte eine Anwohnerin fest, dass diese Verkehrszeichen wohl gestohlen worden waren und alarmierte die Polizei. Im Zuge der Anzeigenaufnahme gab die Anwohnerin an, dass sie bereits am Samstag (24.06.2023) festgestellt hatte, dass die Beschilderung am Boden abgelegt worden war, worauf sie diese wieder aufstellte. Davor hätten die Verkehrszeichen bereits mehrfach gefehlt. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die weitere Hinweise zu den Beobachtungen der Anwohnerin geben können. Am Montag wurde darüber hinaus auch das Fehlen eines Verkehrszeichens im Bereich der Heuchelbergstraße bemerkt. Dieses konnte wenig später durch Mitarbeitende des Bauhofs in unmittelbarer Nähe aufgefunden werden.

