Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaussage gesucht: Verkehrsunfall vom 16.08.2023

Wilhelmshaven (ots)

Am 16. August 2023, gegen 18:26 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Hooksieler Landstraße / Oldenburger Landstraße (B210) in Wilhelmshaven ein Verkehrsunfall, bei dem die Hilfe eines Zeugen erforderlich ist.

Die betreffende Kreuzung ist als Ampelkreuzung bekannt, an der die von der Oldenburger Landstraße kommenden Fahrzeuge nach links auf die Hooksieler Landstraße abbiegen können. Zum Unfallzeitpunkt hatte die Ampel für die Fahrerin des Fahrzeugs grünes Licht signalisiert. Allerdings musste sie zunächst den entgegenkommenden Verkehr passieren lassen. In der Zwischenzeit schaltete die Ampel zur Rechten, nämlich die Ampel an der Peterstraße in Richtung Hooksieler Landstraße, auf Grün um.

Hier setzt der dringliche Zeugenaufruf ein: Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs fuhr nach Angaben der Unfallgeschädigten und eines gesuchten Zeugen relativ schnell in den Kreuzungsbereich ein, als beide Fahrzeuge kollidierten.

Der gesuchte Zeuge ist von entscheidender Bedeutung, da er den Unfall beobachtete und im Anschluss (ca. 5-10 Minuten später) während der Unfallaufnahme am Ort des Geschehens auf der Hooksieler Landstraße erschien. Er kam zu Fuß zum Unfallort.

Der gesuchte Zeuge wird als etwa 50-60 Jahre alt beschrieben.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet dringend darum, dass sich der gesuchte Zeuge oder Personen, die Hinweise auf seine Identität haben, umgehend bei der Polizei unter 04421-942-0 zu melden.

