Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schlägerei in der Grenzstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 25.09.2023, um 20:26 Uhr, erreichte die Polizei ein Notruf über eine Schlägerei mit etwa 20 beteiligten Personen in der Grenzstraße in Wilhelmshaven, vor einem dortigen Restaurant.

Der Anrufer gab an, dass er sich zum Zeitpunkt des Vorfalls gemeinsam mit seiner Begleitung vor dem Restaurant befand und gerade aß. Plötzlich tauchten aus den Richtungen Marktstraße und Peterstraße mehrere Personen auf, die auf ihn wie zwei verschiedene Gruppen wirkten. Einige von ihnen hielten Mobiltelefone in den Händen. Dann fuhr ein weißer Mercedes vor, aus dem heraus eine Person vom Rücksitz gezogen wurde. Anschließend wurde ein Stuhl auf eine andere Person geworfen. Des Weiteren sah der Zeuge eine Person mit einem Schraubenschlüssel in der Hand.

Angesichts dieser Geschehnisse entschieden sich die beiden Zeugen, sich in Sicherheit zu begeben und das Geschehen zu verlassen.

Beim Eintreffen der Polizei Wilhelmshaven waren weder vermeintliche Beschuldigte noch vermeintliche Opfer anzutreffen; lediglich mehrere Zeugen konnten befragt werden.

Die Polizei Wilhelmshaven hat sofortige Ermittlungen eingeleitet, um die Hintergründe dieser Schlägerei und die Identität der Beteiligten zu klären. Wir rufen Zeugen oder Personen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, dazu auf, sich umgehend bei der Polizei Wilhelmshaven unter 04421-9420 zu melden. Insbesondere sind Videoaufnahmen von Dashcams, Mobiltelefonen etc. für die Ermittlungen von besonderer Bedeutung.

