POL-WHV: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in Schortens

Wilhelmshaven (ots) - Am 22. September 2023 ereignete sich zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Dodoweg in Wilhelmshaven ein Verkehrsunfall. Ein grauer Skoda wurde dabei am Heck beschädigt. Der Verursacher des Unfalls entfernte sich vom Ort des Geschehens, ohne seiner gesetzlichen Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven appelliert an mögliche Zeugen des ...

