POL-STH: Pressemeldung Polizeikommissariat (PK) Stadthagen vom 25.08.230, 6.00 h, bis 27.08.23, 09.00 h

Insgesamt ereigneten sich im Berichtszeitraum zehn Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Stadthagen.

Am Freitag ereignete sich auf der Kreisstraße 21 in der Gemarkung Hobbensen ein Wildunfall bei dem ein Reh verendete. Am Pkw der 22jährigen Fahrzeugführerin entstand leichter Sachschaden.

Am Freitag rangierte eine 56jährige Frau mit ihrem Pkw auf dem Gelände einer Tankstelle in de r Vornhäger Straße und übersah dabei einen hinter ihr befindlichen Pkw einer 35jährigen Frau. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Pkw leichter Sachschaden.

Am Freitag stellte eine 45jährige Frau von 17.05 bis 18.00 h ihren grauen Pkw VW Touran in Höhe der Querstraße 13 ab und stellte nach Rückkehr fest, dass dieser am Heck beschädigt war. Ein unbekannter Fahrzeugführer muss diesen Pkw mit seinem Pkw beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.

Am Samstag befuhr ein 72jähriger Mann die Lange Straße in Hagenburg, und fuhr an einem rechtsseitig ordnungsgemäß geparkten Pkw vorbei. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw eines 30jährigen Mannes. Dabei wurden die beiden linken Außenspiegel der Pkw beschädigt.

Ebenfalls am Samstag befuhr ein 48jähriger Mann die Schachtstraße in Richtung Jahnstraße. Dabei übersah er einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw und touchierte den linken Außenspiegel dieses Pkw, der dadurch beschädigt wurde.

Am Samstag befuhr ein 66jähriger Mann die Straße Am Bahnhof in Richtung Gubener Straße. In Höhe der Einfahrt zu einem Warenmarkt übersah der Mann einen Verkehrsteilnehmer und wich mit seinem Pkw nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei fuhr er mit seinem Pkw auf einen rechtsseitig geparkten Pkw und beschädigte diesen. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden von 2000 Euro.

Am Sonntag überfuhr ein 49jähriger Mann mit seinem Pkw auf der B 65 Ortsumgehung Stadthagen einen plötzlich auf der Fahrbahn auftauchenden Dachs, der durch den Unfall verendete. Der Pkw des Mannes wurde dabei so stark beschädigt, so dass dieser abgeschleppt werden musste. Zudem liefen dort Betriebsstoffe aus, die den Einsatz der Feuerwehr erforderlich machten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 12000 Euro.

Am Sonntag befuhr eine 18jährige mit ihrem Pkw die Straße Auf dem Rähden in Auhagen. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und landete mit dem Pkw im gegenüberliegenden Graben. Der Pkw wurde dabei stark beschädigt. Die junge Frau bleib unverletzt.

Bei zwei weiteren Verkehrsunfällen in Stadthagen in der Martin-Luther-Straße und in Auhagen, Auf dem Rähden einigten sich die Beteiligten an der Unfallstelle, so dass ein Einsatz der Polizei nicht erforderlich war.

Am Freitag stellten Polizeibeamte des PK Stadthagen einen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz, hier Fahren ohne Fahrerlaubnis, fest. Eine 22jährige serbische Staatsangehörige legte bei einer Fahrzeugkontrolle eine serbische Fahrerlaubnis vor, obwohl sie sich schon seit längerem in Deutschland aufhält. Da die Frist zur Umschreibung überschritten war, wurde ein Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet.

Am Freitagabend hielt sich ein 15jähriger Jugendlicher in der Innenstadt von Stadthagen am Busbahnhof Am Viehmarkt auf. Dort wurde er von einem Jugendlichen angesprochen, ob er sich die I-Pod des 15jährigen anschauen könne, die er trug. Der 15jährige bejahte dies und händigte die I-Pos dem Anderen aus. Dieser nahm diese an sich und entfernte sich mit den I-Pods. Dem Jugendlichen ist dadurch ein Schaden von 280 Euro entstanden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte ein bislang unbekannter Täter auf den Fahrradstellplätzen am Bahnhof Stadthagen ein Giant Herrenfahrrad zu entwenden. Der unbekannte Täter scheiterte allerdings bei dem Versuch das Schloss des Fahrrades aufzubrechen und entfernte sich vom Tatort.

Am Freitagabend teilen Anwohner der Teichstraße in Stadthagen mit, dass sich ein Mann auf der Straße befinde und ständig seinen Kopf auf das Pflaster schlage. Daraufhin wurden eine Funkstreifewagenbesatzung aus Stadthagen und eine Funkstreifenwagenbesatzung aus Bad Nenndorf zum Ereignisort entsandt. Beim Eintreffen schlug der stark alkoholisierte 26jähriger Stadthäger (ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille) sich selbst mehrfach mit beiden Händen in das Gesicht und fügte sich blutende Wunden zu. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den 26jährigen im weiteren Verlauf von weiteren Eigenverletzungen abhalten und verbrachten den Mann in die hiesige Dienststelle, wo er von einem Arzt untersucht wurde. Nach der Untersuchung und Begutachtung wurde der Mann nach Hause entlassen.

Am Sonntagmorgen kontrollierten Beamte des PK Stadthagen den 60jährigen Fahrer eines Pkw auf dem Ostring. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein abschließender Test an einem Atemalkoholmessgerät ergab dann einen Wert von 0,9 Promille. Dem 60jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Ebenfalls am Sonntagmorgen meldete eine Spaziergängerin, dass sie in einem Maisfeld in der Gemarkung Enzen, Helpser Straße, illegal entsorgten Sperrmüll aufgefunden habe. Die eingesetzten Beamten fanden in dem noch nicht abgeernteten Maisfeld diverse Holzreste, Pappe, einen gefüllten Farbeimer und Elektroschrott. In dem Müll konnte ein Hinweis auf den mutmaßlichen Verursacher aufgefunden werden. Die Ermittlungen dazu dauern an. Gegen den unbekannten Entsorger wird ein Strafverfahren wegen umweltgefährdender Abfallbeseitigung eingeleitet.

