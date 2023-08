Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Wohnhaus

Obernkirchen (ots)

(ma)

Auf bislang unbekannte Art und Weise sind Einbrecher in ein derzeit nicht bewohntes Einfamilienhaus in der Straße "Am Weidkamp" in Obernkirchen gelangt. Der Tatzeitraum liegt nach Angaben der Geschädigten zwischen Dienstag, 22.08. und Donnerstag, 24.08.2023.

Das Wohnhaus, das sich über vier Ebenen erstreckt, ist durchsucht worden, wobei nach den bisherigen Erkenntnissen Silberbesteck, eine Taschenuhr, ein Flachbildschirmfernseher und vermutlich Schmuck entwendet wurden.

Zeugen können Hinweise an die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/28940, richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell