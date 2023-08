POL-NI: Versuchter Tageswohnungseinbruch:

Obernkirchen (ots) - (ma) Ein offenbar Taubstummer von einer Behinderteneinrichtung hat am vergangenen Samstag gg. 10.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes an der Neumarktstraße in Obernkirchen versucht einer 68jährigen Obernkirchenerin die umgehängte Handtasche zu entreißen. Der ca. 20jährige Mann mit osteuropäischem Aussehen stand neben dem Pkw der Obernkirchenerin und deutete auf einen Zettel eines Klemmbrettes, wo um eine Spende in Höhe von 20 Euro ...

mehr