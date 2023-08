POL-NI: Versuchter Handtaschenraub

Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei Stadthagen ermittelt wegen des Versuchs des Diebstahls einer Geldbörse zum Nachteil einer 81-jährigen Nienstädterin sowie eines vollendeten Diebstahls einer weiteren Geldbörse. Die 81-jährige Seniorin hielt sich am Donnerstagvormittag gegen 10.50 Uhr in einem Discounter an der Bahnhofstraße in Stadthagen auf, als sie bemerkte, dass eine unbekannte Frau ihre Geldbörse aus ihrer ...

