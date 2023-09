Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchsversuch in Möbelgeschäft

Zetel (ots)

In der Zeit vom Samstag, 23.09.23, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 24.09.23, 19:00 Uhr, hat sich ein versuchter Einbruch in die Geschäftsräume eines Möbelgeschäfts in der Lindenstraße ereignet. Unbekannte Täter versuchten, Zugang zu den Räumlichkeiten zu erhalten, indem sie die Tür zum rückwärtigen Lagerraum aufzuhebeln und eines der Schaufenster einzuschlagen. Glücklicherweise blieb der Einbruchsversuch erfolglos, und es wurde kein Schaden am Inventar des Geschäfts verursacht.

Die Polizei hat Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Aktivitäten oder Personen in der Nähe des Möbelgeschäfts in der fraglichen Zeit beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Zetel unter der Telefonnummer 04453-989590 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell