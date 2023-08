POL-OG: Schutterwald, A5 - Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Offenburg (ots) - Nach einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Englerstraße, haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte waren in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Neben einer aus der Verankerung gerissen Tür, machten sich die Langfinger an einem Tresor zu schaffen und entwendeten dessen Inhalt. Zur Schadenshöhe lassen sich derzeit ...

