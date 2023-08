Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Einbruch Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Englerstraße, haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte waren in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Neben einer aus der Verankerung gerissen Tür, machten sich die Langfinger an einem Tresor zu schaffen und entwendeten dessen Inhalt. Zur Schadenshöhe lassen sich derzeit noch keine Schätzungen machen. Zeugen, die zwischen Montagabend, 19:15 Uhr und Dienstagmorgen, 5:40 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um den Tatort wahrgenommen haben, wenden sich unter der Telefonnummer 0781 21.2200 an die Ermittler des Polizeireviers Offenburg.

/rs

