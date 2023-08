Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach, Hofstetten - Überholmanöver mit folgendem Verkehrsunfall

Haslach (ots)

Das Überholmanöver einer VW-Fahrerin führte am Montagvormittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Die Autofahrerin war kurz nach 11 Uhr auf der 'Hofstetter Straße' von Hofstetten kommend in Richtung Haslach unterwegs. Dabei soll der vor ihr fahrende Opel-Lenker deutlich zu langsam unterwegs gewesen sein. Bei dem folgenden Überholmanöver hatte die Autofahrerin offenbar nicht mit dem herannahenden Gegenverkehr gerechnet. Als die drei Fahrzeuge sich kurzzeitig auf gleicher Höhe befanden, wich die VW-Fahrerin nach rechts aus und touchierte den Opel. Der so entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Nun sind die Beamten des Polizeireviers Haslach auf der Suche nach Zeugen, insbesondere nach dem Fahrer des aus Richtung Haslach kommenden PKW. Es wird um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 07832 975920 gebeten. /ma

