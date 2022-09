Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Falscher Spendensammler in Supermarkt

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagmittag (3. September, 13:40 Uhr) an der Fleischtheke in einem Lebensmitteldiscounter auf der Rathausallee eine Seniorin um Spenden für behinderte Kinder gebeten. Da die 85-Jährige nur einen Hundert-Euro-Schein dabei hatte, bot der Trickbetrüger ihr an, den Geldschein an der Kasse wechseln zu lassen. Währenddessen könne die Dame ihren Einkauf fortsetzen. Als die Frau dann am Kassenbereich angelangt war, hatte sich der falsche Spendensammler bereits aus dem Staub gemacht. Zeugen berichteten, dass der Mann wegen seiner dunklen Oberbekleidung wie ein Mitarbeiter gewirkt hat. Andere berichteten, dass auf dem Parkplatz ebenfalls ein Mann mit einem Klemmbrett ältere Menschen angesprochen hat. Hinweise zu den Trickbetrügern nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen. Interessant wäre für die Ermittler, unter anderem mit welchem Auto samt Kennzeichen die Verdächtigen gekommen oder weggefahren sind.

