Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Münsterstraße; Tatzeit: zwischen 17.06.2023, 14.15 Uhr, und 18.06.2023, 14.00 Uhr; Unbekannte sind am Wochenende in Bocholt in einen Container und einen Auflieger eingedrungen. Dazu kam es auf dem Gelände der Fachhochschule an der Münsterstraße. Ob und was die Täter gestohlen haben, steht noch nicht fest. Wie berichtet, war es in der Nacht zum vergangenen Montag an gleicher Stelle ...

