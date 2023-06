Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Geflüchtet und gegen Mauer gefahren

Velen (ots)

Unfallort: Velen-Ramsdorf, Siemensstraße;

Unfallzeit: 18.06.2023, 22.30 Uhr;

Gegen eine Mauer geprallt ist ein Autofahrer am Sonntagabend in Velen-Ramsdorf. Zuvor hatte er versucht, sich einer Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Die Flucht endete schließlich in der Siemensstraße: Nach ersten Erkenntnissen war der 43-Jährige dort in Richtung Südring unterwegs und verlor ausgangs einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses stieß gegen eine Mauer und kam schließlich in einer Hecke zum Stillstand. Der leicht verletzte Fahrzeugführer entfernte sich zu Fuß, ehe eintreffende Polizeibeamte ihn nach Zeugenhinweisen unweit der Unfallstelle antreffen konnten. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort entnahm ein Arzt zwei Blutproben, um eine mögliche Alkoholisierung zu prüfen. Die Beamten beschlagnahmten das Auto und leiteten ein Strafverfahren ein. (to)

