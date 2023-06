Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauschte E-Scooter-Fahrer

Kaiserslautern (ots)

Weil sie ganz offensichtlich unter Drogen standen, hat die Polizei am Montagnachmittag und in der Nacht zu Dienstag im Stadtgebiet zwei E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Den ersten "erwischte" es gegen 14 Uhr in der Gabelsbergerstraße. Bei der Kontrolle des 33-jährigen Mannes fiel sein drogentypisches Verhalten auf. Auf Nachfrage gab der Mann zu am Wochenende Cannabis konsumiert zu haben. Er musste zur Blutabnahme mit zur Dienststelle kommen. Sein E-Scooter wurde sichergestellt. Gegen 1:15 Uhr hatten es die Beamten dann in der Altenwoogstraße mit einem weiteren "berauschten" E-Scooter-Fahrer zu tun. Weil er Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum zeigte, wurde ihm ein Drogenschnelltest angeboten. Dieser bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, er musste mit zur Dienststelle kommen. In seinem Rucksack fanden die Beamten einen Grinder mit Anhaftungen von Marihuana. Dieser wurde sichergestellt. Neben dem Bußgeldverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt droht ihm nun auch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.|elz

