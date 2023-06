Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradversteigerung der Polizei

Kaiserslautern (ots)

Das Polizeipräsidium Westpfalz versteigert am Dienstag, 27. Juni, auf dem Philipp-Mees-Platz eine große Auswahl an Fahrrädern. Los geht es um 11 Uhr. Bereits ab 10 Uhr können die Räder besichtigt werden. Angeboten werden Fahrräder in unterschiedlichen Rahmengrößen und in unterschiedlichen Gebrauchszuständen - vom Bastlerfahrrad bis hin zum gut erhaltenen Trekkingbike. "Gekauft wie gesehen werden die Zweiräder an die Käufer gegen Barzahlung abgegeben. Bitte unbedingt beachten: Es gibt keine Parkmöglichkeiten auf dem Gelände des Polizeipräsidiums. Bitte nutzen Sie öffentliche Parkplätze. Bringen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mit. Die ersteigerten Drahtesel müssen sofort nach der Versteigerung mitgenommen werden. |elz

