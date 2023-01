Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen

Pfullendorf / Herdwangen-Schönach / Illmensee / Bad Saulgau

Betrüger versuchen im Landkreis Sigmaringen ihr Glück

Betrüger haben am Mittwoch erneut mehrere Bürger im Landkreis Sigmaringen per Telefon kontaktiert und versucht, diese um ihr Erspartes zu bringen. Einer 87-Jährigen aus Pfullendorf spielten die Täter vor, dass bei einem Unfall, den ihre Tochter verursacht habe, jemand tödlich verunglückt sei. Nun sei eine Kaution nötig, um ihre Tochter vor der Haft zu bewahren. Ihr perfides Spiel untermalten die Täter, indem im Hintergrund eine Frau weinte. Ebenso erging es einer gleichaltrigen Dame aus Herdwangen-Schönach, die die Betrüger ebenfalls anriefen. Beide erkannten den Betrugsversuch und legten auf. Eine 65-Jährige aus Illmensee kontaktierten die Täter per Whats-App und gaben sich als deren Sohn mit neuer Handnummer aus. Anschließend baten sie um Überweisung eines vierstelligen Euro-Betrags. Die Frau konnte ihren Sohn auf der alten Nummer glücklicherweise noch rechtzeitig erreichen und eine bereits veranlasste Überweisung bei der Bank stoppen. Eine 75-Jährige, die von den Tätern ebenfalls eine Nachricht mit ähnlichem Inhalt erhielt, erkannte den Betrugsversuch direkt und erstattete Anzeige. Nach wie vor versuchen Betrüger mit den bereits bekannten Betrugsmaschen, aber auch immer wieder mit neuen Abwandlungen davon, ihr Glück. Seien Sie bitte weiterhin aufmerksam und geben Sie den Tätern keine Chance. Weitere Informationen und Tipps finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie telefonisch bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07571/104-302.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Drei leicht verletzte Personen und rund 12.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Kaiserstraße ereignet hat. Die 62-jährige Fahrerin eines VW übersah den 69 Jahre alten Fahrer eines anderen VW, der verkehrsbedingt anhalten musste, und fuhr diesem hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW des 69-Jährigen auf einen weiteren Pkw aufgeschoben, der vor ihm stand. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, zogen sich der 69-Jährige sowie zwei Mitfahrerinnen im dritten Pkw leichte Verletzungen zu. Die beiden VW der 62-Jährigen und des 69-Jährigen mussten abgeschleppt werden.

Stetten am kalten Markt

Betrüger erbeuten fünfstelligen Euro-Betrag

Einen fünfstelligen Euro-Betrag haben Betrüger erbeutet, die einer Frau einen hohen Gewinn in Aussicht stellten. Die Frau hatte über Instagram an einem Gewinnspiel teilgenommen und wenig später die Mitteilung erhalten, dass sie gewonnen habe. Als Gewinn wurde ihr ein Paket mit Bargeld und Schmuck versprochen. Aufgrund angeblicher Zoll- und Lagergebühren und einer "Versicherung", die sie hinterlegen sollte, tätigte die Frau mehrere Überweisungen an die Unbekannten. Die Täter übten im Weiteren Druck auf die Dame aus, konfrontierten Sie wegen angeblicher Geldwäsche und wollten Sie dazu bringen, weiteres Geld zu überweisen. Der Betrug flog schließlich auf, die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Polizei warnt vor unseriösen Gewinnversprechen, auch wenn diese noch so verlockend erscheinen. Seien Sie insbesondere dann vorsichtig, wenn von Ihnen vorab Überweisungen oder Bargeld gefordert wird, um den vermeintlichen Gewinn überhaut übergeben oder ausbezahlt zu bekommen. Weitere Informationen und Tipps zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie telefonisch bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07571/104-302.

