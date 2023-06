POL-PPWP: Alkoholisierter Motorradfahrer baut Unfall

Kaiserslautern (ots) - Eine gestohlene Handtasche ist am Sonntagmorgen in der Fliegerstraße gefunden worden. Der ehrliche Finder brachte die Tasche zur Polizei. Als die Besitzerin später die Tasche auf der Dienststelle abholen wollte, stellte sich heraus, dass sie ihr vermutlich am Samstagabend aus dem Auto gestohlen wurde. Die 20-Jährige hatte ihren Wagen ab 21:30 Uhr in der Straße "Auf dem Sess" geparkt. Die Umhängetasche hatte sie auf dem Beifahrersitz liegen lassen. ...

mehr