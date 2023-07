Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Zwei gestohlene Außenbordmotoren Wasserschutzpolizei Koblenz bittet um Ihre Mithilfe

Lahnstein (ots)

In der Nacht vom 13.07. auf den 14.07.2023, kam es im Zeitraum zwischen 22:15 Uhr und 08:00 Uhr, zu einem Diebstahl von gleich zwei Außenbordmotoren an einem Hausboot. Das Hausboot lag im Tatzeitraum an der Lahn, auf der rechten Lahnseite, auf Höhe des Einstiegs zur Ruppertsklamm. Falls Sie in dem infrage stehenden Zeitraum verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, melden Sie sich bitte bei der Wasserschutzpolizei Koblenz. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell