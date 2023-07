Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Steingaß: PP ELT ist professioneller Unterstützer in Einsatzlagen

Mainz (ots)

Innenstaatssekretärin Nicole Steingaß hat sich am Standort Mainz des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik (PP ELT) über die Aufgaben der Behörde im Rahmen der polizeilichen Einsatzunterstützung informiert. In simulierten Einsatz- und Zugriffsszenarien der Abteilungen Bereitschaftspolizei, Spezialeinheiten, Beschaffung und Logistik, Zentrale Technik und Zentralstelle für Gesundheitsmanagement wurde das umfassende Aufgaben- und Leistungsspektrum vorgestellt.

"Mit der Gründung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik - kurz PP ELT - im Jahr 2017 wurde die größte Organisationsreform der letzten 20 Jahre in der rheinland-pfälzischen Polizei umgesetzt. Verschiedene Zuständigkeiten und Fachkompetenzen, die früher teilweise dezentral gegliedert waren, wurden im PP ELT gebündelt und neu strukturiert. Sechs Jahre später bin ich davon überzeugt, dass die Reform die gesamte Polizei Rheinland-Pfalz neu strukturiert, fortentwickelt und dadurch letztendlich noch besser und noch einsatzfähiger gemacht hat", sagte Staatssekretärin Nicole Steingaß. "Das PP ELT verfügt über Expertise in Sachen Ausrüstung und Technik wie sie in der Polizei Rheinland-Pfalz nur in diesem Präsidium vorhanden ist. Wir freuen uns, dies heute in zwei simulierten Einsatzsituationen darstellen zu können", so Polizeipräsident Christoph Semmelrogge.

Das PP ELT zählt zu den größten Polizeibehörden des Landes. Die Zuständigkeiten umfassen die operative Einsatzunterstützung auf Landes- und Bundesebene sowie die Einsatzkompetenz auf den schiffbaren Wasserstraßen des Landes. Im Bereich der Beschaffung, der Technik und des Gesundheitsmanagements ergeben sich ergänzend landesweite Zuständigkeiten für die Polizei und andere Organisationen mit Sicherheitsauftrag des Landes Rheinland-Pfalz. "Diese Behörde steht neben der kooperativen Einsatzunterstützung vor allem für Innovationskraft und Weiterentwicklung. Mit speziell ausgebildeten Polizeikräften, zivilen Fachkräften, spezieller Ausstattung, spezieller Technik oder - wenn es sein muss - auch mit schwerem Gerät leistet das PP ELT einen wichtigen Beitrag bei der professionellen Einsatzbewältigung der anderen Polizeibehörden", so Steingaß.

