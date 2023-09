Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugdieb vertrieben

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Er hatte die Fahrertür eines Audi Q5 bereits geöffnet, offenbar mit dem Ziel das Auto gestern kurz vor Mitternacht (05.09.2023, ca. 23:45 Uhr) von einem Privatgelände in der Prof.-Scheibe-Straße in Zeulenroda-Triebes zu stehlen. Allerdings wurde der 68-jährige Eigentümer des Autos auf das Tatgeschehen aufmerksam und sprach den unbekannten Fahrzeugdieb an. Dieser flüchtete daraufhin in Richtung Friedrich-Reimann-Straße. Trotz schnell eingeleiteter Fahndung der Polizei nach dem Fahrzeugdieb konnte dieser nicht gestellt werden. Die Kripo in Gera ermittelt nun zum Geschehen (Bezugsnummer 0233373/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen.

Beschreibung des Flüchtigen:

Männlich, ca. 180, schlanke Figur, trug ein helles Basecap, Jeanshose und eine helle Jacke (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell