Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerlasttransport verliert Baumaschine

Ilmenau (ots)

Ein 46-jähriger Fahrer eines Schwerlasttransportes befuhr in der zurückliegenden Nacht die Dr.-G-Barthels-Straße in Stützerbach um zu einer Baustelle zu gelangen. Auf dem Sattelanhänger befand sich zu dieser Zeit eine Baumaschine (ca. 55 Tonnen schwer). Der Fahrzeugführer wollte eine dort befindliche Linkskurve passieren. Dabei fuhr er sich in mit dem Sattelanhänger in dem weichen Untergrund neben der Fahrbahn fest. In der weiteren Folge versuchte der Mann die kettenbetriebene Baumaschine auf die asphaltierte Straße abzuladen. Dabei rutschte die Baumaschine vom Sattelanhänger ab und kam links der Fahrbahn an einem Hang zum Liegen. Hierbei verlor die Baumaschine ungefähr 200 Liter Dieselkraftstoff, welcher nachfolgend durch die Feuerwehr gebunden wurde. Die Zufahrt vom Unfallort wurde abgesperrt. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht genau beziffert werden. Der 46-jährige Fahrer verletzte sich leicht. Die Baumaschine sowie der Sattelanhänger müssen geborgen werden. (jd)

