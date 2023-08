LPI-GTH: Diebstahl aus Lagerraum- Zeugensuche

Gotha (ots) - Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es heute Morgen auf dem Firmengelände einer Entsorgungsfirma in der Südstraße. Offenbar geriet eine Fahrzeugbatterie in Brand, das Feuer griff in der Folge auf weitere Batterien über. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro, Personen verletzten sich nicht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

