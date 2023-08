LPI-GTH: Kleinbrand

Arnstadt (ots) - Ein 27-jähriger Fahrer eines Motorrades fuhr gestern als Erster in einer Kolonne durch das Jonastal von Crawinkel in Richtung Arnstadt. In einer dort befindlichen Linkskurve querte ein Fuchs die Fahrbahn, sodass der 27-Jährige ausweichen musste. Der Motorradfahrer kam infolgedessen von der Fahrbahn ab, stürzte in ein Gebüsch und verletzte sich dabei. Der Mann kam zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus. Der am Motorrad entstandene Schaden wird auf ...

