Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Umgekippt

Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots)

Eine 24-jährige Fahrerin eines VW befuhr heute Morgen die Langensalzaer Straße aus Richtung Brückenstraße in Großenlupnitz. Offenbar legte die Frau erst während der Fahrt den Sicherheitsgurt an und fuhr dabei auf einem am Straßenrand geparkten Opel auf. Durch den Zusammenstoß kippte der VW auf die linke Fahrzeugseite und kam am linken Fahrbahnrand zum Liegen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von circa 12.000 Euro, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, Personen verletzten sich nicht. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

