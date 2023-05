Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim) - Hund angefahren und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 02.05.2023 gegen 11:15 Uhr wurde ein Hund in der Leistadter Straße in Weisenheim am Berg angefahren. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Opel Astra fuhr den freilaufenden Jack Russell an und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Hund wurde durch den Hundehalter zu einem Tierarzt verbracht. Über den gesundheitlichen Zustand des Hundes ist bislang nichts näheres bekannt. Der Verkehrsunfall konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen des Opel als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Ermittlungen hinsichtlich des Fahrers zum Unfallzeitpunkt an seiner Wohnanschrift im Bereich Grünstadt wurden aufgenommen. Gegen den Fahrer wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

