POL-F: 230131 - 0140 Frankfurt-Höchst: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Frankfurt (ots) - (lo) Am Sonntag (29. Januar 2023) kamen mehrere Frauen auf einen 39-jährigen Mann in der Mannheimer Straße zu und boten ihm diverse Dienstleistungen an. Im Nachgang bemerkte der Mann den Verlust seiner mitgeführten Handtasche. Gegen 23.05 Uhr verwickelte eine Gruppe Frauen den Geschädigten in ein Gespräch. In diesem boten sie ihm mehrere Schmuckgegenstände zum Kauf an. Nachdem der 39-Jährige kein ...

mehr