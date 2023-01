Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Hauptbahnhof Hannover: Bundespolizei verhaftet entwichenen Strafgefangenen und gesuchte Straftäterin

Gestern konnten durch die Bundespolizei Hannover im Hauptbahnhof eine verurteilte Straftäterin und ein entwichener Straftäter verhaftet werden.

Gegen 17 Uhr wurde durch die Zivilfahnder eine 28-jährige Frau im Hauptbahnhof festgestellt und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen sie seit 10 Tagen ein Haftbefehl der Justiz vorliegt. Demnach wurde sie zur Zahlung von 1200 Euro wegen zweifach Diebstahls verurteilt. Da sie die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde sie verhaftet und muss nun ersatzweise für 120 Tage ins Gefängnis. Zudem fanden die Beamten eine geringe Menge Kokain bei der Frau auf, weshalb ein zusätzliches Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet wurde.

Eine Stunde später wurde ein 55-jähriger Mann im Hauptbahnhof kontrolliert. Dabei zeigte er eine Urlaubsbescheinigung des Maßregelvollzugs vor. Eine Abfrage im Fahndungssystem ergab, dass er zur Festnahme ausgeschrieben war. Demnach befand sich der Mann in einer Beurlaubungsphase des Maßregelvollzugs einer Klinik, in der er mit Beschluss der Justiz untergebracht war. Zuvor saß er bereits wegen verschiedener Straftaten im Gefängnis. Die Beurlaubungsphase der Klinik beinhaltet, dass er auf gerichtliche Anordnung regelmäßig zu Untersuchungen zu erscheinen hat. Nachdem er dort seit einer Woche nicht mehr erschien, wurde er zur Festnahme ausgeschrieben. Die Beamten verhafteten den 55-Jährigen und brachten ihn zurück in den Maßregelvollzug.

