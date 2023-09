LPI-G: Dieb in Maler-Reinhold-Straße

Gera (ots) - Gera-Hermsdorf: Gestern Abend, kurz vor Mitternacht (04.09.2023, 23:48 Uhr) kollidierten Am Steingarten in Gera ein Pkw BMW (Fahrerin 61) und ein Linienbus (Fahrer 61) miteinander. In diesem Zusammenhang stürzte ein Fahrgast im Bus und verletzte sich leicht. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war diese jedoch nicht mehr vor Ort, so dass der angeforderte Rettungswagen nicht mehr benötigt wurde. Beide ...

mehr