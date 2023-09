Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährliche Chemikalien unsachgemäß entsorgt

Zetel (ots)

Aufmerksame Zeugen haben die Polizei am 25.09.2023 gegen 17 Uhr auf ein Umweltdelikt aufmerksam gemacht, das sich in der Straße Ellens ereignet hat. Am Montagnachmittag wurden insgesamt 13 leere Kanister in einem Grünstreifen entdeckt. Diese Kanister hatten zuvor eine Natriumchloritlösung enthalten, eine ätzende Lösung, die als Gefahrstoff eingestuft ist und daher einer besonderen Entsorgung bedarf.

Unbekannte hatten diese gefährlichen Kanister in der Nacht von Sonntag auf Montag am Rande eines Maisfeldes abgelegt. Das unsachgemäße Abstellen solcher gefährlichen Chemikalien stellt nicht nur eine Umweltgefahr dar, sondern ist auch gesetzwidrig. Die Polizei Zetel hat umgehend Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen eines Umweltdeliktes eingeleitet.

"Die Entsorgung der Kanister wurde in die Hände des Bauhofs der Gemeinde Zetel übergeben, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht und sicher beseitigt werden.

Wir appellieren an alle Bürgerinnen und Bürger, gefährliche Chemikalien und andere Gefahrstoffe ordnungsgemäß zu entsorgen. Unsachgemäße Entsorgung kann nicht nur Umweltschäden verursachen, sondern auch erhebliche rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen" sagt Ole Peuckert, Pressesprecher der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland.

