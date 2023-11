Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231114.7 Heide: Unfall zwischen Auto und E-Bike

Heide (ots)

Am Montagmittag ist es in Heide zu einer Kollision zwischen einem E-Biker und einem Auto gekommen. Der Radler kam zu Fall und zog sich diverse leichte Verletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus.

Um 11.40 Uhr war der Radfahrer mit Anhänger auf der Husumer Straße in Richtung Wesseln unterwegs. Der Fahrer eines Fords überholte ihn und stieß beim Einscheren mit der hinteren rechten Fahrzeugseite gegen das Zweirad. Der 43-jährige Radler stürzte und verletzte sich leicht. An dem Auto des 54-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro, die Reparaturkosten an dem Rad dürften sich auf dieselbe Summe belaufen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell