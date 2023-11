Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231114.6 Brunsbüttel: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht!

Brunsbüttel (ots)

In der vergangenen Woche hat ein Unbekannter in Brunsbüttel ein Auto zerkratzt und dadurch einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Donnerstag parkte die Anzeigende ihren Wagen gegen 07.00 Uhr am Von-Humboldt-Platz. Als sie am Sonntagmorgen, 07.00 Uhr, zu dem Ort zurückkehrte, entdeckte sie, dass die Motorhaube des Chryslers stark zerkratzt war, offensichtlich durch einen spitzen Gegenstand. Einen Tatverdacht konnte die Frau nicht äußern. Zeugen, die in dieser Sache Hinweise geben können, sollten sich an die Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 wenden.

Merle Neufeld

