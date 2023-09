Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Romance Scamming - Rund 14.000 Euro Schaden

Ludwigshafen (ots)

Eine 36-Jährige aus Ludwigshafen lernte Anfang Juli über Instagram einen angeblichen US-Soldaten kennen und chattete über verschiedene Medien mit ihm. Der Betrüger gab an, dass er einen Urlaub für beide buchen wolle, aber dafür sein Vermögen auf das Konto der Geschädigten überweisen müsste. Nachdem die 36-Jährige die Daten von ihrem Sparkonto angegeben hatte, erhielt sie eine Benachrichtigung, mutmaßlich vom Zoll in London; das Vermögen in Höhe von 680.000 Euro sei beim Zoll und nun müsse sie eine Gebühr zahlen, da das Geld sonst eingefroren werden. Die Frau überwies daraufhin rund 14.000 Euro. Später erhielt sie noch eine weitere Forderung in Höhe von rund 13.000 Euro. Daraufhin suchte sie einen Rechtsanwalt auf und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Leider ist das sogenannte "Romance Scamming", also der Betrug mit vorgetäuschter Liebe, in Zeiten von Online-Partnerbörsen und sozialen Netzwerken im Internet keine Seltenheit.

-Wer online neue Bekanntschaften schließt, sollte unbedingt wachsam bleiben.

-Seien Sie vor allem misstrauisch, wenn der Chat-Partner vorgibt in Not zu sein und "dringend Geld" zu benötigen.

- Wir raten dringend zur Vorsicht bei Bekanntschaften, die nach Geld fragen!

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema - auch hilfreiche Tipps, woran Sie die Betrüger erkennen und wie Sie sich schützen können: https://s.rlp.de/TjPh0

