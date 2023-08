Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots)

Ein Mitarbeiter einer Handwerkerfirma meldete am gestrigen Dienstag (22.08.) gegen 08:10 Uhr einen Diebstahl aus seinem Firmenwagen, den er zuvor am Vortag gegen 19:00 Uhr an der Bernard-Eyberg-Straße in Refrath geparkt hatte.

Die Schiebetür auf der Beifahrerseite seines Mercedes Vito wurde durch unbekannte Täter aufgehebelt und nach außen gebogen. Aus dem Laderaum entwendeten sie diverse Baugeräte und Baumaterialien in einem Gesamtwert von mindestens 6000 Euro.

In der gleichen Nacht brachen unbekannte Täter zwischen 23:30 Uhr und 05:45 Uhr zudem die Schiebetür eines weiteren Vans der Marke Citroen auf und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen Hilti-Kombischlaghammer inklusive des dazugehörigen Koffers. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug in diesem Zeitraum in der Straße Eichenhainallee im Stadtteil Frankenforst geparkt.

Die Polizei nahm in beiden Fällen eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen auf. Zeugen, die Hinweise zu diesen beiden Taten geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell