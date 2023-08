Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Verkehrsdienst stellt zwei technisch veränderte Pedelecs sicher

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Montag (22.08.) wurden gleich zwei technisch manipulierte Pedelecs auf der Dellbrücker Straße in Hand aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 16:45 Uhr befuhren zivile Polizisten des Verkehrsdienstes die Dellbrücker Straße in Fahrtrichtung Köln. Als ein in gleicher Fahrtrichtung befindlicher Pedelec-Fahrer die Beamten erkannte, beschleunigte er sein Fahrzeug plötzlich stark. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf und konnten eine Geschwindigkeit von circa 40 km/h ablesen. Hierbei trug der Pedelec-Fahrer weder einen Helm, noch waren an seinem Fahrzeug Kennzeichen angebracht.

Während der kurzen Verfolgungsfahrt über die Eschenbroicher Straße und die Prager Straße fiel der Pedelec-Fahrer vermehrt durch seine unsichere Fahrweise auf. In der Prager Straße stellte er sein Fahrzeug plötzlich ab und flüchtete fußläufig in die nahegelegene Gartenanlage. Die Polizisten folgten dem Beschuldigten und konnten ihn wenig später in seinem Versteck ausfindig machen.

Während der darauffolgenden Kontrolle verhielt sich der 38-jährige Bergisch Gladbacher kooperativ, räumte sein Fehlverhalten ein und gab an, keinen Führerschein zu besitzen. Sein Fahrzeug habe er technisch so manipuliert, dass es deutlich schneller als die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h fahren könne. Zudem ergab ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest ein positives Ergebnis auf Cannabis.

Der 38-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiwache Bergisch Gladbach gebracht, die er nach einer Blutprobenentnahme wieder verlassen konnte. Sein Pedelec wurde als Beweismittel durch die Polizei sichergestellt. Auf ihn kommen nun diverse Anzeigen zu.

Gegen Abend fiel den gleichen Polizeibeamten um 21:30 Uhr ein weiterer Pedelec-Fahrer auf der Dellbrücker Straße auf, der in Fahrtrichtung Handstraße gleichermaßen mit einer überhöhten Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h fuhr. Er wurde wenig später durch die Polizeibeamten kontrolliert und wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz belehrt.

Der 42-Jährige Bergisch Gladbacher räumte die technische Veränderung seines Fahrzeuges ein und gab zudem ebenfalls an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Im weiteren Verlauf verhielt sich der Beschuldigte unkooperativ und verweigerte trotz eindringlicher Auffälligkeiten jegliche Art von freiwilligen Drogenvortests. Eine angeordnete Blutprobenentnehme wurde ihm wenig später in der Polizeiwache Bergisch Gladbach entnommen.

Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte der Bergisch Gladbacher die Polizeiwache wieder verlassen. Auch in diesem Fall wurde das Fahrzeug als Beweismittel sichergestellt. Auf ihn kommen nun ebenfalls mehrere Anzeigen zu. (ch)

