Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrüche in Grundschule und Kindertagesstätte

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Montag (21.08.) nahm die Polizei erneut zwei Anzeigen wegen Einbrüchen in eine Kindertagesstätte und eine Grundschule auf.

In der Straße In der Auen im Stadtteil Refrath hebelten unbekannte Täter zwischen Freitag (18.08.) 17:00 Uhr und Montag (21.08.) 07:20 Uhr zwei Fenster eines Kirchengebäudes auf, welches als Räumlichkeit einer Grundschule fungiert. Im Inneren wurden sämtliche Räume in allen Etagen des Gebäudes durchwühlt.

Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten noch keine Angaben zu möglichem Diebesgut getätigt werden. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und verständigte den Zentralen Erkennungsdienst, um eine Spurensicherung durchzuführen.

Nahezu zeitgleich wurde die Polizei zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Straße An der Wallburg im Stadtteil Kippekausen gerufen. Zwischen Sonntag (20.08.) 18:00 Uhr und Montag (21.08.) 07:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch das Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zur Einrichtung.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter eine Kamera der Marke Panasonic sowie ein Samsung Mobiltelefon. Hinweise zu weiterem Diebesgut lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht vor.

Auch in diesem Fall wurde eine Strafanzeige gefertigt und eine Spurensicherung angefordert. Sachdienliche Hinweise zu diesen beiden Einbrüchen nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell