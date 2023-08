Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Hundehalter entfernt sich nach Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntag (20.08.) befuhr ein 74-jähriger Radfahrer aus Bergisch Gladbach gegen 17:00 Uhr gemeinsam mit seiner Ehefrau die Straße Am Heidetor aus Richtung Odenthaler Straße kommend in Fahrtrichtung Friedhof. Mittig der Strecke fuhren sie hintereinander an einer Personengruppe vorbei, als ihm plötzlich von links ein unangeleinter Hund vor sein Fahrrad sprang.

Der Senior kam daraufhin zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Die drei unbekannten Personen entfernten sich jedoch in Richtung Odenthaler Straße, ohne ihm zur Hilfe zu kommen. Ein Personalienaustausch fand trotz eindringlicher Bitte nicht statt. Der 74-Jährige wurde durch seine Ehefrau sowie zwei andere unbekannte Radfahrer versorgt und begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun dringend nach Zeugen, die nähere Angaben zu der flüchtigen Personengruppe, insbesondere zum Hundehalter tätigen können. Laut Aussagen des Geschädigten benötigte der Hundehalter Krücken, um sich fortzubewegen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell