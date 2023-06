Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0358 --28-Jähriger angegriffen und verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Viertel, OT Steintor, Fesenfeld Zeit: 12.06.2023, 14 Uhr

Am Montagnachmittag griff ein bislang noch Unbekannter einen 28-Jährigen im Steintor an und verletzte ihn dabei am Kopf. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 14 Uhr war der 28-Jährige mit einem Fahrrad in der Straße Fesenfeld unterwegs, als er vom Unbekannten angesprochen wurde. Beide unterhielten sich kurz, bis der Tatverdächtige dem Mann plötzlich eine Kopfnuss verpasste. Anschließend schnappte er sich den Fahrradsattel und schlug mehrere Male in das Gesicht des 28 Jahre alten Mannes. Der Angreifer nahm das Fahrrad und versuchte zu flüchten, doch der Geschädigte hinderte ihn daran. Es kam zu einer weiteren Auseinandersetzung, bis der Unbekannte von dem Mann abließ und durch die Pagentorner Straße in Richtung Sankt-Jürgen-Straße flüchtete. Zeugen alarmierten die Polizei. Der 28-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und musste nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Täter soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß gewesen sein. Er hatte eine schwarze Hautfarbe, eine Dreadlocks-Frisur und einen Kinnbart. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt mit einer roten Aufschrift und eine rote Hose.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell