Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an einem Lastenrad in Gronau - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(zei) Am Montag, den 07.11.2022 kam es in dem Zeitraum zwischen 09:30 und 11:55 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Lastenrad. Das Lastenrad war vor dem JUZ in der Maschstraße 1, in 31028 Gronau abgestellt gewesen. Das Lastenrad wurde am Holzauflieger beschädigt.

Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068 93030 entgegen.

