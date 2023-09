Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.09.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person++Unfälle auf der Autobahn bei Starkregen++Zeugen gesucht++

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 12.09.2023 kam es gegen 19:02 Uhr auf der Langholter Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 32-jähriger Fahrer eines Lieferwagens befuhr die Langholter Straße in Fahrtrichtung Dorfstraße und übersah in der dortigen Kurve ein Fahrzeug, welches nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Dabei fuhr der Mann aus Gelsenkirchen auf den vor ihm befindlichen Pkw einer 70-jährigen Frau auf. Die Ostrhauderfehnerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, benötigte aber keine rettungsmedizinische Versorgung. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei Rhauderfehn hat den Unfall aufgenommen.

BAB 31/Weener - Unfälle auf der Autobahn bei Starkregen

Am 13.09.2023 kam es gegen 09:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 31, als ein 66-jähriger Mann aus Oldenburg bei Starkregen mit seinem Pkw ins Schleudern geriet. Der Mann war in Fahrtrichtung Bottrop unterwegs, als er erst nach links von seiner Fahrspur abkam und gegen Mittelschutzplanke prallte. Anschließend drehte sich das Fahrzeug in die Gegenrichtung und kam auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Zu einem weiteren Unfall auf der BAB 31 in Höhe Weener in gleicher Fahrtrichtung kam es gegen 09:26 Uhr. Hier geriet ein 32-jähriger Mann aus Papenburg aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern. Auch hier kollidierte das Fahrzeug mit der Mittelschutzplanke. Anschließend prallte das Fahrzeug nochmal gegen die Außenschutzplanke und kam entgegengesetzt zur Fahrbahn zum Stehen. Auch hier blieben der 32-jährige Fahrer und sein 33-jähriger Beifahrer unverletzt, aber das Fahrzeuge wurde derart schwer beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und geborgen werden musste. Die Autobahnpolizei hat beide Unfälle aufgenommen.

Emden - Zeugen zu gefährlicher Körperverletzung gesucht

Am 12.09.2023 gegen 02:30 Uhr kam es in der Nähe einer Bar in der Straße "An der Bonnesse" zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde ein 26-Jähriger von insgesamt vier namentlich bekannten Tätern angegriffen und durch Faustschläge verletzt. Der Mann erlitt eine Kopfplatzwunde, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Nach ersten Erkenntnissen kennen sich alle Beteiligten persönlich. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der beteiligten Personen sucht die Polizei zur Aufklärung des Sachverhaltes Zeugen, die Angaben zum Tatablauf machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Emden unter 04921-8910.

