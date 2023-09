Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.09.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Räuberischer Diebstahl++Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad++Verkehrsunfallflucht++Von der Fahrbahn abgekommen++

Bunde - Räuberischer Diebstahl

Am 11.09.2023 kam es gegen 19:00 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Neuschanzer Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Ein Mitarbeiter beobachtete eine männliche Person, welche diverse Alkoholika, Kaffee und weitere Getränke im Wert von gut 200 Euro in einen Einkaufswagen legte und sich dann ohne zu bezahlen zum Ausgang begab. Der Mitarbeiter sprach den Mann an, welcher sich aber abwandte und seinen Weg fortsetzte. Als der 29-jährige Mitarbeiter den Mann festhalten wollte, riss dieser sich los und setzte mit der Ware im Einkaufwagen seinen Weg fort. Auf eine weitere Intervention des Mitarbeiters reagierte der Täter erneut mit Gewalt und schlug ihm auf den Hinterkopf. Danach flüchtete der Täter auf einem Fahrrad und ließ die zuvor entwendete Ware zurück. Im Rahmen einer Sofortfahndung, welche die Polizei Weener in Kooperation mit der Bundespolizei einleitete, konnte der Täter von der Bundespolizei gestellt werden. Dabei wurde festgestellt, dass es sich bei dem Täter um einen 53-jährigen Mann mit Wohnsitz in Muntendam handelte. Der 53-jährige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeidienststelle verbracht und anschließend entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Borkum - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad

Am 11.09.23 kam es gegen 10.00 Uhr auf Borkum, an der Kreuzung Deichstraße / Jakob-van-Dyken-Weg, zu einem Verkehrsunfall. Eine Radfahrerin wurde im genannten Kreuzungsbereich von einem Pkw erfasst, der die Deichstraße in Richtung Hafen Borkum befuhr. Durch den Aufprall stürzte die 21-jährige Borkumerin von ihrem Fahrrad, wurde dabei aber nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt Richtung Fähre fort, ohne jedoch weitere Rückschlüsse auf seine Person zuzulassen. Nach Angaben der Radfahrerin sollen einige Zeugen den Vorfall beobachtet haben. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Borkum.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Bereits am 06.09.2023 kam es am Harderwykensteg in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:45 Uhr zu einer Unfallflucht, bei welcher ein geparkter Pkw VW an der Fahrertür beschädigt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das beschädigte Fahrzeug beim Vorbeifahren durch einen anderen Pkw gestreift. Zeugen werden gebeten, die Polizei Leer zu kontaktieren.

Westoverledingen - Von der Fahrbahn abgekommen

Am 11.09.2023 kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Unfall auf der Marker Straße in Fahrtrichtung Mitling Mark, als ein Lieferwagen von der Fahrbahn abkam. In Höhe des dortigen Angelsees geriet der Fahrer zuerst nach rechts auf den Grünstreifen und fuhr dann beim Gegenlenken zu weit auf der Fahrbahn nach links. Dabei rutschte der 23-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug in den dortigen Seitengraben und blieb auch auf der linken Fahrzeugseite dort liegen. Bei dem Unfall wurde der junge Mann aus dem Saterland leicht verletzt und anschließend rettungsmedizinisch versorgt. Danach wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht, konnte dieses aber zeitnah wieder verlassen. Das Fahrzeug wurde mittels eines Abschleppers geborgen und wies einen erheblichen Sachschaden auf. Die Polizei Rhauderfehn hat den Unfall aufgenommen.

