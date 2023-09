POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.09.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Westoverledingen - Sturz nach Trunkenheitsfahrt Am 10.09.2023 befuhr ein Fahrer eines Kleinkraftrades gegen 16:50 Uhr die Tiefenthaler Straße in Westoverledingen. Während der 21-jährige Fahrer in Richtung Albert-Schweitzer -Straße unterwegs war, kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Gefährt. Dabei verletzte er sich leicht, eine Verbringung in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass der Mann zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war und einen Atemalkoholwert von 1,73 Promille aufwies. Zudem verfügte der 21-jährige auch nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen eines Kleinkraftrades. Daher wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht in Kreisel

Ebenfalls am 10.09.2023 um 16:50 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Rhauderfehn/OT Collinghorst zu einem Vorfall im Straßenverkehr. Am dortigen Kreisel befuhr ein 19-jähriger Mann aus Rhauderfehn den dortigen Kreisel. Er war aus Fahrtrichtung Rhauderfehn aufgefahren und hatte die Absicht, den Kreisel in Fahrtrichtung Schwarzmoorstraße wieder zu verlassen. Als er sich bereits bevorrechtigt im Kreisel befand, fuhr ein weiterer Verkehrsteilnehmer, welcher aus Fahrrichtung B 70 kam, mit erhöhter Geschwindigkeit unvermittelt in den Kreisel ein und nahm dem 19-jährigen die Vorfahrt. Der junge Mann aus Rhauderfehn prallte nach dem Fahrmanöver gegen eine Straßenlaterne, wobei er leicht verletzt wurde. Ebenfalls entstand Sachschaden an dem Pkw, welcher nicht mehr fahrbereit war. Der verursachende Fahrzeugführer, welcher nach ersten Erkenntnissen mit einem schwarzen, zweitürigen Pkw Audi unterwegs war, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, die Polizei in Rhauderfehn oder Leer zu kontaktieren.

Emden - Parkendes Fahrzeug beschädigt

In der Zeit vom 08.09.2023, 22:30 Uhr bis zum 09.09.2023, 11:45 Uhr wurde ein Pkw Opel, welcher an der Auricher Straße auf einer Parkfläche in Fahrtrichtung stadtauswärts abgestellt war, beschädigt. Als die Eigentümerin des Fahrzeugs zu dem Abstellplatz, kurz hinter der Einmündung zu Schillerstraße zurückkehrte, fiel ihr zuerst auf, dass die rechte Fahrzeugseite mutwillig verdreckt worden war. Zudem stellte die Frau folgenden Schäden fest: auf der rechten Fahrzeugseite Lackschäden an der Beifahrertür, zwei Dellen in der hinteren rechten Tür, ein Kratzer im rechten hinteren Fenster und eine Beschädigung des vorderen rechten Reifens. Der Gesamteindruck der Schäden lässt darauf schließen, dass jemand möglicherweise auf dem Fuß/Radweg mit einem Zweirad gegen den Pkw geprallt oder vorbeigeschliffen ist. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu benachrichtigen.

Emden - Körperliche Belästigung

Am Sonntagvormittag meldete eine Frau aus Emden, dass sie wenige Stunden zuvor in der Zeit von 02:45 Uhr bis 03:00 Uhr von einer ihr unbekannten männlichen Person belästigt und angefasst worden sei. Sie habe sich zur genannten Zeit zu Fuß in der Brückstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße bewegt, als neben ihr eine männliche Person erschien und sie mit den Worten "Oh schöne Frau" ansprach. Danach griff er der 30-jährigen in den Schritt. Die Emderin reagierte umgehend und stieß den Mann beiseite, woraufhin er sich unverzüglich mit einem Fahrrad entfernte. Der Mann wird beschrieben wie folgt: Männlich, ca. 25 Jahre alt und ca. 160 cm groß. Er war schlank, hatte dunkle Haare und trug einen drei Tage Bart. Er sprach Deutsch mit Akzent. Die Polizei Emden hat die Ermittlungen zum Fall aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Person oder vielleicht einer vergleichbaren Sachlage geben können, die Emder Polizei zu informieren.

