POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 10.09.2023

Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 10.09.2023

++ Diebstahl - Zeugen gesucht ++ Verfolgungsfahrt - Zeugen gesucht ++ Trunkenheitsfahrten (2x) ++

Leer - Diebstahl - Zeugen gesucht

Am Samstag kam es zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr zu einem Diebstahl von drei Rucksäcken am Ernst-Reuter-Platz. Die Rucksäcke lagen zum Zeitpunkt der Tat unter einem Bootsanhänger und waren kurzfristig unbeaufsichtigt. Es handelte sich um Rucksäcke der Marken Eastpak, Erima und Osprey. Diese waren mit diversen persönlichen Gegenständen befüllt. Hinweisgeber oder Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten.

Stadt und Landkreis Leer - Verfolgungsfahrt - Zeugen gesucht

Am Sonntag wurde gegen 03:30 Uhr durch Zeugen ein roter Hyundai i20 mit auffälliger Fahrweise gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Fahrzeug auf der A 28 in Fahrrichtung Leer zwischen den Anschlussstellen Apen und Filsum. Polizeibeamte konnten den Pkw daraufhin im Bereich der Leeraner Zoostraße feststellen und gaben ihm Anhaltesignale. Der 30-jährige Fahrer des Hyundai missachtete diese Aufforderung und es entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt über die Straße "Siebenbergen" und weiter auf die Feldstraße. Es wurden mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen hinzugezogen. In Jheringsfehn flüchtete der 30-Jährige über die L24 in Richtung Veenhusen. Die Flucht führte nun von der A 31, Anschlussstelle Veenhusen, bis zur Anschlusstelle Leer-West. Weiter befuhr der 30-Jährige die Deichstraße und später die Schöpfwerkstraße in Richtung Oldersum. Schließlich beendete der Mann die Flucht auf der Rorichumer Straße kurz vor dem Ortseingang Neermoor. Den Grund der Flucht konnten die Beamten schließlich auch feststellen. Der 30-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,61 Promille. Der Beschuldigte zeigte während der polizeilichen Maßnahmen ein aggressives Verhalten. Er bedrohte und beleidigte die eingesetzten Beamten und leistete Widerstand gegen die erforderliche Blutentnahme. Er wurde deshalb anschließend in Gewahrsam genommen. Es wurden keine Beamten verletzt. Im Rahmen seiner Flucht hatte der 30-Jährige mehrfach andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Geschädigte, Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Autobahnpolizei in Leer gebeten.

Borkum - Trunkenheitsfahrt

Ein 34-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr in der Reedestraße kontrolliert. Die Beamten stellten bei ihm eine nicht unerhebliche Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Folglich wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Trunkenheitsfahrt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Polizeibeamte den 55-jährigen Fahrer eines Volkswagens in der Auricher Straße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Aus diesem Grund wurde auch bei diesem Verkehrsteilnehmer eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten.

