POL-GE: BMW fährt auf Personen zu/Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Am Sonntagmorgen, 20. August 2023, gerieten um 1.48 Uhr an der Luxemburger Straße in Bulmke-Hüllen mehrere Personen in Streit. Acht junge Männer im Alter zwischen 19 und 20 Jahren gaben an, sich an der Straße unterhalten zu haben. Dann sei ein BMW mit hoher Geschwindigkeit auf die Gruppe zugefahren und habe erst kurz vor einem Zusammenstoß eine andere Richtung eingeschlagen. Einige Personen aus der Gruppe seien dem Wagen ausgewichen, um einen Unfall zu verhindern. Daraufhin habe sich das Fahrzeug zunächst entfernt, sei dann aber zum Tatort zurückgekehrt. Als die Männer die Fahrzeuginsassen zur Rede stellen wollten, stiegen vier Personen aus dem Auto aus. Einer von ihnen entfernte sich in unbekannte Richtung, die anderen drei im Alter zwischen 16 und 19 Jahren schlugen unvermittelt auf die Personengruppe ein. Dabei erlitten vier Personen leichte Verletzungen. Einer von ihnen, ein 19 Jahre alter Gelsenkirchener, wurde von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Auto-Insassen machten vor Ort keine Angaben. Einer von ihnen, ein weiterer 19-jähriger Gelsenkirchener, wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

