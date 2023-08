Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Buer - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach einem Raub an einem Jugendlichen am Sonntagnachmittag, 20. August 2023, in Buer. Der 15-Jährige war gegen 16.20 Uhr auf der Urnenfeldstraße unterwegs, als er im Bereich der dortigen Schule von einer Gruppe Unbekannter angesprochen wurde. Die Jugendlichen verlangten nach Bargeld, das der Gelsenkirchener ihnen aber nicht aushändigte. Daraufhin schlugen und traten sie den 15-Jährigen, bis er auf dem Boden lag. Anschließend entwendeten die Jugendlichen dem Gelsenkirchener seine Kappe. Da der Gelsenkirchener über Schmerzen klagte, wurde er von einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich telefonisch unter der 0209 365 7552 oder unter der 0209 365 8240 zu melden.

